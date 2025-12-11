Зеленский рассказал, как выглядит "компромиссное видение" США по Донбассу

Президент Владимир Зеленский рассказал, что "компромиссное видение" США относительно контроля над ныне подконтрольным Украине Донбассом заключается в том, что украинские войска выходят с территории Донецкой области, а российские войска туда не заходят.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами в Киеве.

Президент отметил, что в рамках мирных переговоров территориальный вопрос до сих пор остается неурегулированным, и пока трудно сказать, "как будет в конце в документах".

Он подчеркнул, что Россия хочет получить под свой контроль весь Донбасс – и Украина этого "не воспринимает".

"Американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а „русские" – "демилитаризованной зоной", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул: позиция Украины заключается в том, чтобы войска оставались там, где они сейчас находятся на линии соприкосновения. По его словам, американская сторона видит расхождения в позициях Украины и РФ и предлагает "компромисс".

"Они видят, что украинские войска выходят с территории Донецкой области, и компромисс как будто в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донецкой области. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной" – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки", – рассказал президент.

Он подчеркнул, что Украина может не принять такое предложение, поскольку "когда вы говорите нам о компромиссе, вы должны давать справедливый компромисс".

"Надо продолжать разговор и пытаться найти ответы на все вопросы так, чтобы все было более адекватно. Например, отошли эти на 5 км, эти – тоже на 5 км. Если одни отошли на 10 км, то и другие – на 10 км. Также, как это делается во всех войнах, должен быть какой-то мониторинг", – сказал Зеленский.

Также президент отметил, что на вопрос о территориях должен дать ответ народ Украины – в формате выборов или в формате референдума.

Издание FT ранее сообщало, что последние предложения США по мирному плану не содержат призыва к России вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей для создания там демилитаризованной зоны.

Сообщалось, что представители Украины и США в среду провели переговоры по восстановлению и экономическому возрождению Украины после завершения войны.