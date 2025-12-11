Зеленский рассказал о "конструктивном разговоре" с командой Трампа о гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг состоялся разговор с американской командой о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, встреча была "конструктивной и глубокой".

"От Америки были Марко Рубио, Пит Хэгсет, Стив Виткофф, Джаред Кушнер, генералы Кин и Гринкевич и Джош Груэнбаум. Спасибо также Марку Рютте, который представлял НАТО", – сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности – одна из самых главных вещей для всех дальнейших шагов.

"У нас уже был негативный опыт Будапештского меморандума. Все помнят это, как и то, что Россия не раз нарушала все другие свои обязательства. Поэтому сейчас важно, чтобы в этом документе о гарантиях безопасности были конкретные ответы на то, что больше всего беспокоит украинцев: какими будут действия партнеров, если Россия решит прийти со своей агрессией снова", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, было договорено, что команды будут активно работать для того, чтобы в ближайшее время было конкретное понимание гарантий безопасности.

Напомним, в четверг Зеленский рассказал, что "компромиссное видение" США относительно контроля над Донбассом заключается в создании там "свободной экономической зоны".

Также Зеленский сообщил, что американская сторона не выдвигала жесткой даты, к которой президент США желает увидеть готовое соглашение для прекращения российско-украинской войны.

В субботу, 13 декабря, в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана президента Трампа.