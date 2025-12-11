Британський флот супроводив субмарину РФ до Ла-Маншу

Королівські ВМС Британії заявили, що їм довелось супроводити російський підводний човен, аби "захистити" британські води.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Британський танкер супроводжував російський підводний човен "Краснодар", коли той рухався на поверхні з Північного моря через протоку Дувр у Ла-Манш.

Королівські ВМС додали, що були готові "перейти до протичовнових операцій", якби "Краснодар" занурився під воду.

Інцидент став черговим у серії випадків активності російського флоту у британських водах. Уряд Британії заявляє, що за останні два роки кількість російських суден, які становлять загрозу британським водам, зросла на 30%. Росія стверджує, що провокує ситуацію Британія.

Російський підводний човен та його буксир "Алтай" відстежувався танкером Королівського флоту Tidesurge, на борту якого був спеціалізований вертоліт Merlin.

Капітан Джеймс Аллен, командир Tidesurge, заявив, що судно забезпечило "демонстрацію присутності й стримування під час нашого переходу з Північного моря до Ла-Маншу".

Військово-морські сили продовжували супроводжувати російський підводний човен та його буксир, доки ті не наблизилися до північного заходу Франції, після чого спостереження передали союзнику по НАТО.

Раніше стало відомо, що Британія і Норвегія об’єднують зусилля флотів для нагляду за субмаринами РФ.

У листопаді біля британських берегів помітили російський шпигунський корабель "Янтарь". Тоді у Лондоні навіть попередили про готовність до військової відповіді, якщо його дії почнуть становити загрозу. У Москві по-хамськи відповіли на це попередження.