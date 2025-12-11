Британский флот сопроводил субмарину РФ до Ла-Манша

Королевские ВМС Великобритании заявили, что им пришлось сопровождать российскую подводную лодку, чтобы "защитить" британские воды.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Британский танкер сопровождал российскую подводную лодку "Краснодар", когда та двигалась на поверхности из Северного моря через пролив Дувр в Ла-Манш.

Королевские ВМС добавили, что были готовы "перейти к противолодочным операциям", если бы "Краснодар" погрузился под воду.

Инцидент стал очередным в серии случаев активности российского флота в британских водах. Правительство Великобритании заявляет, что за последние два года количество российских судов, представляющих угрозу британским водам, выросло на 30%. Россия утверждает, что провоцирует ситуацию Великобритания.

Российская подводная лодка и ее буксир "Алтай" отслеживались танкером Королевского флота Tidesurge, на борту которого находился специализированный вертолет Merlin.

Капитан Джеймс Аллен, командир Tidesurge, заявил, что судно обеспечило "демонстрацию присутствия и сдерживания во время нашего перехода из Северного моря в Ла-Манш".

Военно-морские силы продолжали сопровождать российскую подводную лодку и ее буксир, пока те не приблизились к северо-западу Франции, после чего наблюдение передали союзнику по НАТО.

Ранее стало известно, что Великобритания и Норвегия объединяют усилия флотов для надзора за субмаринами РФ.

В ноябре у британских берегов заметили российский шпионский корабль "Янтарь". Тогда в Лондоне даже предупредили о готовности к военному ответу, если его действия начнут представлять угрозу. В Москве по-хамски ответили на это предупреждение.