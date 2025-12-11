Європейські лідери розповіли про зустріч "коаліції рішучих"

Європейські лідери почали ділитися деталями про онлайн-зустріч "коаліції рішучих", яка відбулась увечері 11 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", лідери країн-учасниць почали публікувати дописи у своїх соцмережах.

Президент Фінляндії Александер Стубб розповів, що брав участь у зустрічі коаліції поруч з нідерландським прем’єром Діком Схоофом, оскільки якраз перебуває у Гаазі з візитом. З його заяви випливає, що до складу коаліції входить вже 34 країни.

"Ми отримали останню інформацію про ситуацію від Володимира Зеленського та обговорили наступні кроки на шляху до миру. Ця група з 34 країн підтримувала Україну упродовж цієї війни та продожує підтримувати зараз, на цьому ключовому етапі", – написав Стубб.

Схооф у своєму дописі зазначив, що лідери коаліції обговорювали останні зрушення у переговорах про потенційну мирну угоду. Він підкреслив, що Європі потрібно прискорити та наростити спільну підтримку України та структурувати її у розрахунку на довгострокову перспективу.

"Щоб досягнути сталого миру, не може бути рішень про Україну без України. І дуже важливо, щоб НАТО і Європа були тісно залучені у процес та вирішували у тих питаннях, що стосується нас – зокрема про гарантії безпеки, санкції, заморожені активи", – наголосив прем’єр Нідерландів.

Він додав, що рано чи пізно Росія має бути притягнена до відповідальності за свої воєнні злочини в Україні.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що коаліція працює над тим, щоб гарантії безпеки включали серйозні компоненти європейського стримування.

Литовський президент Гітанас Науседа у контексті зустрічі наголосив, що гарантії для України у межах потенційної угоди не мають стати новим "Будапештським меморандумом".

Нагадаємо, у вівторок Зеленський повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

За даними Axios, 13 грудня Україна, європейські лідери і США проведуть переговори у Парижі щодо "мирного плану" Трампа