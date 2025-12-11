Европейские лидеры рассказали о встрече "коалиции решительных"

Европейские лидеры начали делиться подробностями об онлайн-встрече "коалиции решительных", которая состоялась вечером 11 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", лидеры стран-участниц начали публиковать посты в своих соцсетях.

Президент Финляндии Александер Стубб рассказал, что участвовал во встрече коалиции рядом с нидерландским премьером Диком Схоофом, поскольку как раз находится в Гааге с визитом. Из его заявления следует, что в состав коалиции входит уже 34 страны.

"Мы получили последнюю информацию о ситуации от Владимира Зеленского и обсудили следующие шаги на пути к миру. Эта группа из 34 стран поддерживала Украину на протяжении этой войны и продолжает поддерживать сейчас, на этом ключевом этапе", – написал Стубб.

Схооф в своем сообщении отметил, что лидеры коалиции обсуждали последние сдвиги в переговорах о потенциальном мирном соглашении. Он подчеркнул, что Европе нужно ускорить и нарастить совместную поддержку Украины и структурировать ее в расчете на долгосрочную перспективу.

"Чтобы достичь устойчивого мира, не может быть решений об Украине без Украины. И очень важно, чтобы НАТО и Европа были тесно вовлечены в процесс и решали в тех вопросах, которые касаются нас – в частности, о гарантиях безопасности, санкциях, замороженных активах", – подчеркнул премьер Нидерландов.

Он добавил, что рано или поздно Россия должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что коалиция работает над тем, чтобы гарантии безопасности включали серьезные компоненты европейского сдерживания.

Литовский президент Гитанас Науседа в контексте встречи подчеркнул, что гарантии для Украины в рамках потенциального соглашения не должны стать новым "Будапештским меморандумом".

Напомним, во вторник Зеленский сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".

По данным Axios, 13 декабря Украина, европейские лидеры и США проведут переговоры в Париже по "мирному плану" Трампа.