Президент Литви про гарантії для України: це не має бути новий "Будапештський меморандум"

Президент Литви Гітанас Науседа з нагоди зустрічі "коаліції рішучих" у четвер наголосив на ключових принципах, необхідних для прийнятної мирної угоди для завершення російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму X.

Науседа зазначив, що зараз – той період, коли партнерам вкрай важливо твердо підтримувати Україну і посилювати її переговорну позицію – задля безпеки і України, і Європи.

"Спершу має бути припинення вогню. Будь-який мирний план має включати сильні, юридично зобов’язуючі безпекові гарантії – не ще один "Будапештський меморандум". Ніяких поступок територіями України, її суверенітетом чи принципами міжнародного права", – наголосив президент Литви.

"Головне – довгострокова військова та фінансова підтримка України, сильніші санкції та явний прогрес на шляху України до членства у ЄС. Європа має діяти об’єднано – зараз формуються рішення, визначальні для нашої безпеки у майбутньому", – підкреслив Гітанас Науседа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на неприпустимості "миру" ціною інтересів ЄС і НАТО погодженого без участі країн, яких це стосується.

Як повідомляли, засідання "коаліції рішучих" у форматі відеоконференції має відбутися у четвер, 11 грудня. Перед цим лідери принаймні частини країн-учасниць спілкувалися під час того, коли лідери Франції, Німеччини та України зустрічались з прем’єром Британії у Лондоні 8 грудня.

Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".