Трамп каже, що Зеленський – єдиний, кому не подобається план завершення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український візаві Володимир Зеленський нібито єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план завершення війни.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує "Європейська правда".

На думку Трампа, США були близькі до укладення угоди з Росією та Україною.

"Насправді, за винятком президента Зеленського, його людям подобається проєкт угоди", – стверджує американський президент.

Також за його словами, американський план складається "з чотирьох або п'яти пунктів".

"Це, знаєте, трохи складно, тому що ви ділите землю певним чином. Це не найпростіша річ", – визнав він.

Відтак Трамп порівняв дипломатичні зусилля зі своїм бізнес-досвідом, зазначивши, що домогтися завершення війни в Україні "в тисячу разів складніше", ніж укласти угоду у сфері нерухомості.

Варто зауважити, що раніше американський лідер заявив, що Росія нібито погодилась на "мирний план", тоді як Зеленський "навіть не читав його".

Після цього голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко заперечив ці слова Трампа.

11 грудня Зеленський повідомив, що відбулась розмова з американською командою щодо гарантій безпеки для України.

Також він зазначив, що американська сторона не висувала жорсткої дати, до якої президент США бажає побачити готову домовленість для припинення російсько-української війни.