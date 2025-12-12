Трамп говорит, что Зеленский – единственный, кому не нравится план завершения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский визави Владимир Зеленский якобы единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план завершения войны.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует "Европейская правда".

По мнению Трампа, США были близки к заключению соглашения с Россией и Украиной.

"На самом деле, за исключением президента Зеленского, его людям нравится проект соглашения", – утверждает американский президент.

Также, по его словам, американский план состоит "из четырех или пяти пунктов".

"Это, знаете, немного сложно, потому что вы делите землю определенным образом. Это не самая простая вещь", – признал он.

Затем Трамп сравнил дипломатические усилия со своим бизнес-опытом, отметив, что добиться завершения войны в Украине "в тысячу раз сложнее", чем заключить сделку в сфере недвижимости.

Стоит заметить, что ранее американский лидер заявил, что Россия якобы согласилась на "мирный план", тогда как Зеленский "даже не читал его".

После этого председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко опроверг эти слова Трампа.

11 декабря Зеленский сообщил, что состоялся разговор с американской командой о гарантиях безопасности для Украины.

Также он отметил, что американская сторона не выдвигала жесткой даты, к которой президент США желает увидеть готовое соглашение для прекращения российско-украинской войны.