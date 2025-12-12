Орбан назвав голосування за заборону повернення росактивів Кремлю "брюссельською диктатурою"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував Брюссель за заплановане голосування за письмовою процедурою щодо затвердження пропозиції Європейської комісії, яка базується на ст.122 Договору про ЄС, про заборону повернення Росії заморожених у юрисдикції ЄС активів.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у четвер, 11 грудня, розпочав голосування за письмовою процедурою щодо затвердження пропозиції Європейської комісії про заборону повернення Росії заморожених у юрисдикції ЄС активів. Голосування буде тривати до 17:00 п’ятниці, 12 грудня.

"Сьогодні Брюссель перетне Рубікон. Опівдні розпочнеться письмове голосування, яке завдасть непоправної шкоди Союзу. Предметом голосування є заморожені російські активи, які до цього часу кожні шість місяців ставилися на голосування країнами-членами ЄС, що призводило до одностайних рішень. Сьогоднішньою процедурою Брюссель одним розчерком пера скасовує вимогу одностайності, що є явно незаконним", – заявив Орбан.

Угорський прем’єр заявив, що це рішення "покладе кінець верховенству права в Європейському Союзі, а європейські лідери стануть понад правилами".

"Замість того, щоб забезпечувати дотримання договорів ЄС, Європейська комісія систематично порушує європейське право. Вона робить це, щоб продовжити свою явно програшну війну в Україні", – стверджує Орбан.

Він заявив, що верховенство права в Європейському Союзі "замінюється верховенством бюрократів, тобто встановлюється брюссельська диктатура".

"Угорщина протестує проти цього рішення і зробить все, що в її силах, щоб відновити верховенство права", – додав Орбан.

Зазначимо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що за жодних умов не підтримає пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених активів РФ, якщо ці кошти будуть спрямовані на військові потреби.

"Європейська правда" повідомляла, що в ЄС мають намір в прискореному порядку ухвалити закон про безстрокове блокування російських активів, щоб не допустити вето з боку Орбана.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія назвала її категорично неприйнятною.

