Орбан назвал голосование за запрет возврата росактивов Кремлю "брюссельской диктатурой"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Брюссель за запланированное голосование по письменной процедуре по утверждению предложения Европейской комиссии, которая базируется на ст.122 Договора о ЕС, о запрете возвращения России замороженных в юрисдикции ЕС активов.
Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".
Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в четверг, 11 декабря, начал голосование по письменной процедуре по утверждению предложения Европейской комиссии о запрете возвращения России замороженных в юрисдикции ЕС активов. Голосование будет продолжаться до 17:00 пятницы, 12 декабря.
"Сегодня Брюссель перейдет Рубикон. В полдень начнется письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб Союзу. Предметом голосования являются замороженные российские активы, которые до сих пор каждые шесть месяцев ставились на голосование странами-членами ЕС, что приводило к единодушным решениям. Сегодняшней процедурой Брюссель одним росчерком пера отменяет требование единогласия, что является явно незаконным", – заявил Орбан.
Венгерский премьер заявил, что это решение "положит конец верховенству права в Европейском Союзе, а европейские лидеры станут выше правил".
"Вместо того чтобы обеспечивать соблюдение договоров ЕС, Европейская комиссия систематически нарушает европейское право. Она делает это, чтобы продолжить свою явно проигрышную войну в Украине", – утверждает Орбан.
Он заявил, что верховенство права в Европейском Союзе "заменяется верховенством бюрократов, то есть устанавливается брюссельская диктатура".
"Венгрия протестует против этого решения и сделает все, что в ее силах, чтобы восстановить верховенство права", – добавил Орбан.
Отметим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ни при каких условиях не поддержит предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных активов РФ, если эти средства будут направлены на военные нужды.
"Европейская правда" сообщала, что в ЕС намерены в ускоренном порядке принять закон о бессрочном блокировании российских активов, чтобы не допустить вето со стороны Орбана.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен 3 декабря объявила два решения по финансированию Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".
Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.
