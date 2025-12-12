Глава МИД Турции: Европа должна помочь Украине сделать сложный выбор

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейцы должны помочь Украине принять сложные решения по завершению войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN Turk.

Министр заявил, что ближайшие несколько дней "будут очень критическими", а Украина должна сделать выбор.

"Здесь Европа должна помочь Украине сделать несколько сложных выборов. Действительно, некоторые выборы, некоторые решения очень сложны для Украины. Но чтобы предотвратить большие потери, то есть для большего блага, необходимо предотвратить катастрофу, устранить зло... Итак, выбор нужно сделать. Я знаю, что для них это сложно. Особенно вопрос земель чрезвычайно сложен", – заявил Фидан.

Министр иностранных дел Турции отметил, что динамика войны постоянно меняется, как в пользу, так и во вред обеим сторонам.

Фидан в очередной раз заявил, что Турция готова принять переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, и заявил, что "война распространилась на Черное море".

"Мы готовы играть эту положительную роль. Посмотрите, Черное море теперь стало продолжением зоны боевых действий. Война распространилась на Черное море. Теперь они атакуют торговые суда и танкеры в Черном море. Итак, если война будет продолжаться, она распространится на другие места, на другие части Европы. Не дай Бог, она должна остановиться здесь и сейчас" – добавил министр.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана президента Трампа.

В четверг президент Владимир Зеленский рассказал, что "компромиссное видение" США по контролю над ныне подконтрольным Украине Донбассом заключается в том, что украинские войска выходят с территории Донецкой области, а российские войска туда не заходят.

Издание FT ранее сообщало, что последние предложения США по мирному плану не содержат призыва к России вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей для создания там демилитаризованной зоны.