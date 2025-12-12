Министерство обороны Британии запустило новую Службу военной разведки

Министерство обороны Великобритании запускает новую Службу военной разведки (MIS), которая впервые объединит все разведывательные подразделения и организации в рамках Минобороны страны.

Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что после запуска MIS военная разведка Великобритании станет более эффективной и оперативной. Аббревиатура "MI" – такая же, как у MI5 и MI6 – внутренних и внешних разведывательных агентств Великобритании.

Согласно рекомендациям Стратегического обзора обороны, реформы впервые объединяют все разведывательные подразделения и организации в рамках Министерства обороны, включая подразделения Королевского флота, Британской армии и Королевских воздушных сил.

Это ускорит сбор, анализ и обмен информацией между вооруженными силами.

Кроме этого, с целью еще большего повышения устойчивости обороны Великобритания также запускает новое подразделение контрразведки обороны (DCIU).

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что по мере роста угроз страна делает оборонную разведку более интеллектуальной.

"Это правительство выполняет рекомендации Стратегического обзора обороны, выводя Великобританию на передовую военных инноваций. Для разведки это означает передовые технологии, четкие структуры и быстрый обмен данными. Это дает нам более четкое представление о том, что могут сделать наши противники, поэтому мы защищаем наши вооруженные силы, охраняем критическую инфраструктуру и сдерживаем меняющиеся угрозы", – подчеркнул он.

Об этих изменениях 12 декабря объявил младший министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс, который посетил сверхсекретную военную шпионскую базу в Кембриджшире, вместе с заместителем министра обороны Луизой Сэндер-Джонс и группой журналистов.

Во время визита он отметил, что Великобритания "быстро разрабатывает" планы по подготовке всей страны к возможному началу войны.

Отметим, недавно Карнс заявил, что армия страны будет уничтожена за срок "от шести месяцев до года" в случае большой войны.

Британская сухопутная армия является наименьшей по численности с 1700-х годов, хотя заместитель начальника британского оборонного штаба Роб Магован в прошлом месяце настаивал на том, что "если британскую армию попросят воевать сегодня ночью, она будет воевать сегодня ночью".

Ранее стало известно, что Великобритания утилизирует пять военных кораблей и более десяти военных вертолетов и беспилотников в рамках программы по сокращению расходов. Сейчас Великобритания проводит Стратегический обзор обороны.