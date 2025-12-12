Центробанк России судится с Euroclear в суде Москвы из-за замороженных активов

Российский Центробанк подал иск в московский суд из-за "незаконных действий депозитария Euroclear, наносящих ущерб", а также из-за планов Еврокомиссии использовать замороженные активы банка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Центробанк России сообщил на своем сайте.

В Центробанке заявили, что подали иск "о взыскании причиненного ущерба" из-за действий Euroclear в Арбитражный суд города Москвы.

Эти действия якобы причинили "ущерб, обусловленный невозможностью распоряжения денежными средствами и ценными бумагами, принадлежащими Банку России".

В иске также говорится о рассмотрении Еврокомиссией механизмов использования активов Банка России "без согласия".

Как стало известно накануне, послы ЕС начали голосование за запрет возвращения замороженных в ЕС российских активов Кремлю в обход вето Венгрии.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 декабря объявила два решения по финансированию Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.

Более того, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключает юридических мер, если Европейская комиссия одобрит неприемлемый для его страны план по использованию замороженных российских активов.

В то же время в Евросоюзе начали рассматривать более жесткий подход к Бельгии, которая противостоит идее выплаты Украине "репарационного займа"; в частности европейские чиновники не исключают игнорирования бельгийского правительства во главе с Бартом де Вевером.