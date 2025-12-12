ЗМІ: Італія планує ввести податок на посилки не з ЄС для захисту місцевого ринку

Італія планує ввести податок на невеликі посилки з товарами, що надсилаються з країн, які не входять до Європейського Союзу.

Про це йдеться у парламентських поправках, з якими ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Рим планує ввести податок у розмірі 2 євро на посилки вартістю до 150 євро, який, як очікується, має принести 122,5 млн євро в наступному році і 245 млн євро в 2027 і 2028 роках.

План оподаткування невеликих посилок відповідає пропозиції, яка обговорюється на рівні ЄС.

Італія хоче націлитись на онлайн-платформи, такі як Shein і Temu, щоб захистити свою індустрію моди від дешевого іноземного імпорту, переважно з Китаю.

Останнім часом про навалу дешевих товарів сумнівної якості з китайських онлайн-платформ заговорили у багатьох країнах Європи. Деякі платформи вже потрапляли під розслідування і штрафи національних органів.

13 листопада у ЄС попередньо домовилися змінити політику щодо дешевих посилок з торгових онлайн-платформ та стягувати мита навіть з найдешевших пакунків, тоді як наразі "порогом" є вартість 150 євро.

У Франції нещодавно спалахнув гучний скандал довкола платформи Shein – після того, як у каталозі помітили секс-ляльок дитячої зовнішності. Це, втім, не завадило відкриттю у Парижі першого фізичного магазину Shein.