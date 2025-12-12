СМИ: Италия планирует ввести налог на посылки не из ЕС для защиты местного рынка

Италия планирует ввести налог на небольшие посылки с товарами, присылаемые из стран, не входящих в Европейский Союз.

Об этом говорится в парламентских поправках, с которыми ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Рим планирует ввести налог в размере 2 евро на посылки стоимостью до 150 евро, который, как ожидается, должен принести 122,5 млн евро в следующем году и 245 млн евро в 2027 и 2028 годах.

План налогообложения небольших посылок соответствует предложению, которое обсуждается на уровне ЕС.

Италия хочет нацелиться на онлайн-платформы, такие как Shein и Temu, чтобы защитить свою индустрию моды от дешевого иностранного импорта, преимущественно из Китая.

В последнее время о нашествии дешевых товаров сомнительного качества из китайских онлайн-платформ заговорили во многих странах Европы. Некоторые платформы уже попадали под расследование и штрафы национальных органов.

13 ноября в ЕС предварительно договорились изменить политику в отношении дешевых посылок с торговых онлайн-платформ и взимать пошлины даже с самых дешевых пакетов, тогда как сейчас "порогом" является стоимость 150 евро.

Во Франции недавно вспыхнул громкий скандал вокруг платформы Shein – после того, как в каталоге заметили секс-кукол детской внешности. Это, впрочем, не помешало открытию в Париже первого физического магазина Shein.