У Німеччині невідомі світили у пілотів винищувачів F-16 лазерним променем

Невідомі особи тричі світили у пілотів винищувачів F-16 синім лазерним променем поблизу американської авіабази Шпангдалем у Німеччині.

Про це пише SWR, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інциденти сталися 2 грудня і 9 грудня, коли винищувачі знаходилися на підході до бази та планували приземлення.

За інформацією поліції, усі напади відбулися між 20:00 та 20:30, і пілоти змогли безпечно приземлитися, не зазнавши травм. Однак, як попередила прессекретарка поліцейського управління німецького міста Трір Керстін Кляйн, такі лазерні атаки можуть спричинити серйозні порушення зору або травми очей у пілотів.

"Ці літаки рухаються з величезною швидкістю. Тому ми можемо вважати себе щасливими, що поки що не сталося нічого гіршого", – акцентувала вона.

Поліція зазначила, що лазерні указки, які є у вільному доступі в магазинах, можуть використовуватись для таких атак, і хоча в цьому випадку досі невідомо, яке саме обладнання було використано.

За даними поліції, вже є одна зачіпка щодо цього інциденту. За словами Кляйн, лазерні промені надходили з одного і того ж напрямку.

Відтак вона припустила, що злочинець або злочинці діють з певного місця поблизу Шпангдалема.

Кляйн наголосила: німецький закон передбачає суворі покарання за "небезпечне втручання в повітряний рух".

Нагадаємо, 8 липня Німеччина викликала посла Китаю через застосування китайськими військовими лазера проти свого літака, залученого до операції ЄС ASPIDES.

Німецькі ЗМІ писали, що застосування лазера китайськими військовими проти німецького літака, залученого до місії ЄС, сталось під час його наближення до китайського фрегата.

Китай, своєю чергою, ці звинувачення заперечив.