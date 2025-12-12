В Германии неизвестные светили в пилотов истребителей F-16 лазерным лучом

Неизвестные лица трижды светили в пилотов истребителей F-16 синим лазерным лучом вблизи американской авиабазы Шпангдалем в Германии.

Об этом пишет SWR, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инциденты произошли 2 и 9 декабря, когда истребители находились на подходе к базе и планировали приземление.

По информации полиции, все нападения произошли между 20:00 и 20:30, пилоты смогли безопасно приземлиться, не получив травм. Однако, как предупредила пресс-секретарь полицейского управления немецкого города Трир Керстин Кляйн, такие лазерные атаки могут вызвать серьезные нарушения зрения или травмы глаз у пилотов.

"Эти самолеты движутся с огромной скоростью. Поэтому мы можем считать себя счастливыми, что пока не произошло ничего худшего", – акцентировала она.

Полиция отметила, что лазерные указки, которые есть свободном доступе в магазинах, могут использоваться для таких атак, и хотя в этом случае до сих пор неизвестно, какое именно оборудование было использовано.

По данным полиции, уже есть одна зацепка относительно этого инцидента. По словам Кляйн, лазерные лучи поступали с одного и того же направления.

Поэтому она предположила, что преступник или преступники действуют из определенного места вблизи Шпангдалема.

Кляйн подчеркнула: немецкий закон предусматривает суровые наказания за "опасное вмешательство в воздушное движение".

Напомним, 8 июля Германия вызвала посла Китая из-за применения китайскими военными лазера против своего самолета, привлеченного к операции ЕС ASPIDES.

Немецкие СМИ писали, что применение лазера китайскими военными против немецкого самолета, привлеченного к миссии ЕС, произошло во время его приближения к китайскому фрегату.

Китай, в свою очередь, эти обвинения отрицал.