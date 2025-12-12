Литовський туроператор вирішив не літати з Вільнюса через метеозонди з Білорусі

Литовський туроператор Join UP! Baltic з 17 грудня перенесе свої чартерні рейси до Єгипту з Вільнюса до Каунаса через перебої, спричинені запуском повітряних куль з Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Рейси до Шарм-ель-Шейха та Хургади будуть виконуватися з аеропорту Каунаса до кінця березня 2026 року, йдеться в повідомленні "Литовських аеропортів" (LTOU).

Цей крок має на меті зменшити незручності для пасажирів, спричинені скасуванням нічних рейсів через загрозу повітряних куль.

У LTOU повідомили, що підготовка до перенесення вже триває, і що аеропортові збори за рейси будуть знижені.

Раніше цього місяця фінська авіакомпанія Finnair скасувала вечірній рейс між Гельсінкі та Вільнюсом через перебої, спричинені повітряними кулями. Латвійська авіакомпанія airBaltic перенесла час вильоту двох рейсів, починаючи з 20 листопада.

Високопосадовець компанії Flydubai, яка запускає рейси з Дубая до Вільнюса, заявив, що авіакомпанія може перенаправити літаки до Риги, де вона вже здійснює рейси, якщо діяльність повітряних куль знову вплине на роботу аеропорту Вільнюса.

9 грудня У Литві оголосили надзвичайний стан через метеозонди з Білорусі.

За даними ЗМІ, посли ЄС у середу 10 грудня погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.