Литовский туроператор решил не летать из Вильнюса из-за метеозондов из Беларуси

Литовский туроператор Join UP! Baltic с 17 декабря перенесет свои чартерные рейсы в Египет из Вильнюса в Каунас из-за перебоев, вызванных запуском воздушных шаров из Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут выполняться из аэропорта Каунаса до конца марта 2026 года, говорится в сообщении "Литовских аэропортов" (LTOU).

Этот шаг имеет целью уменьшить неудобства для пассажиров, вызванные отменой ночных рейсов из-за угрозы воздушных шаров.

В LTOU сообщили, что подготовка к переносу уже идет, и что аэропортовые сборы за рейсы будут снижены.

Ранее в этом месяце финская авиакомпания Finnair отменила вечерний рейс между Хельсинки и Вильнюсом из-за перебоев, вызванных воздушными шарами. Латвийская авиакомпания airBaltic перенесла время вылета двух рейсов, начиная с 20 ноября.

Чиновник компании Flydubai, которая запускает рейсы из Дубая в Вильнюс, заявил, что авиакомпания может перенаправить самолеты в Ригу, где она уже осуществляет рейсы, если деятельность воздушных шаров снова повлияет на работу аэропорта Вильнюса.

9 декабря в Литве объявили чрезвычайное положение из-за метеозондов из Беларуси.

По данным СМИ, послы ЕС в среду 10 декабря согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.