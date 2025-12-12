Европейские чиновники заявляют, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, что, по данным СМИ, фигурирует в последнем проекте мирного предложения, нереально.

Об этом "Радио Свобода" рассказали неназванные высокопоставленные чиновники ЕС, пишет "Европейская правда".

По словам источников, членство Украины в Европейском Союзе может быть одной из гарантий безопасности в будущем, но о конкретных сроках речь пока не идет.

"Во время вчерашнего телефонного разговора "коалиции решительных" некоторые упоминали членство Украины в ЕС как важную гарантию безопасности на будущее, но этот вопрос не был главным во время разговора, и никто не упоминал 2027 год как дату для этого", – сказал он.

Другой собеседник также заявил о нереальности такого срока.

"И США, и Украину это устраивает (наличие такого пункта в мирном плане. – Ред.). Просто это им это ничего не стоит – как, кстати, и россиянам, – так почему бы и нет? Но это вопрос, который не имеет ничего общего с реальностью", – отметил высокопоставленный чиновник Евросоюза.

По данным Financial Times, вступление в ЕС до 1 января 2027 года фигурирует в последнем проекте мирного предложения для Украины, который обсуждается официальными лицами США и Украины при поддержке Брюсселя.

Президент Владимир Зеленский 11 декабря заявил, что вопрос будущего членства Украины в Евросоюзе зависит от европейцев, но также и от американцев.

В четверг во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка убежден, что разблокирование технических переговоров с ЕС позволит завершить процесс быстрее, чем просит Еврокомиссия.