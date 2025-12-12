Польща приєдналась до програми з підтримки вступу України в ЄС: дає 1 млн євро

Польща стала частиною програми Ukraine2EU, що була створена для підтримки України на шляху до вступу в Євросоюз.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, пише "Європейська правда".

Оголошення пролунало під час неформальної зустрічі міністрів ЄС з європейських справ.

Участь Польщі, яка вирішила зробити внесок у програму у розмірі 1 млн євро, дозволить посилити підтримку євроінтеграції України, забезпечить обмін досвідом з реалізації євроінтеграційних реформ та збільшить спроможності Верховної Ради, відзначив Корнієнко.

"Парламент є одним із ключових органів у процесі наближення національного законодавства до європейських стандартів. Йдеться не просто про переклад директив, а про комплексний процес, який потребує глибоких реформ, координації та інституційної готовності. Підтримка, спрямована на посилення спроможностей Верховної Ради, безпосередньо підсилює здатність України ухвалювати та ефективно впроваджувати acquis ЄС", – написав Корнієнко.

Програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до вступу в Євросоюз офіційно запустили 1 квітня. Програма покликана підтримувати українські інституції в управлінні процесом вступу до ЄС та впровадженні необхідних реформ.

У четвер у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка переконаний, що розблокування технічних переговорів з ЄС дозволить завершити процес швидше, ніж просить Єврокомісія.