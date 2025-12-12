Польша присоединилась к программе поддержки вступления Украины в ЕС: выделяет 1 млн евро

Польша стала частью программы Ukraine2EU, созданной для поддержки Украины на пути к вступлению в Евросоюз.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, пишет "Европейская правда".

Объявление прозвучало во время неформальной встречи министров ЕС по европейским делам.

Участие Польши, которая решила внести вклад в программу в размере 1 млн евро, позволит усилить поддержку евроинтеграции Украины, обеспечит обмен опытом по реализации евроинтеграционных реформ и увеличит возможности Верховной Рады, отметил Корниенко.

"Парламент является одним из ключевых органов в процессе приближения национального законодательства к европейским стандартам. Речь идет не просто о переводе директив, а о комплексном процессе, который требует глубоких реформ, координации и институциональной готовности. Поддержка, направленная на усиление возможностей Верховной Рады, непосредственно усиливает способность Украины принимать и эффективно внедрять acquis ЕС", – написал Корниенко.

Программа Ukraine2EU для поддержки Украины на пути к вступлению в Евросоюз официально запущена 1 апреля. Программа призвана поддерживать украинские институты в управлении процессом вступления в ЕС и внедрении необходимых реформ.

В четверг во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка убежден, что разблокирование технических переговоров с ЕС позволит завершить процесс быстрее, чем просит Еврокомиссия.