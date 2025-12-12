Умєров розповів про нові переговори радників з нацбезпеки щодо мирного плану

У п’ятницю відбулась відеоконференція у форматі радників з національної безпеки за участю України, США та європейських партнерів, під час якої обговорили подальшу синхронізацію позицій, безпекові питання та наступні кроки у роботі над мирним планом.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, пише "Європейська правда".

За словами Умєрова, за підсумками цих переговорів він поінформував президента України.

Він додав, що паралельно у Європі готується робота оборонної групи, зосередженої на деталях гарантій безпеки для України. До цього процесу залучені представники Сил оборони, розвідувальної спільноти та сектору безпеки.

У Сполучених Штатах, додав Умєров, працює урядова робоча група з економічного блоку під координацією премʼєрки Юлії Свириденко – з питань відновлення, розвитку та інвестицій. Найближчим часом заплановані зустрічі з цього питання у Нью-Йорку.

"Усі ці формати є частиною єдиного процесу постійної координації з партнерами. Мета незмінна – наблизити реальне завершення війни та визначити кроки, які зроблять мир для України справедливим, а безпеку й відновлення – гарантованими", – написав Умєров.

Як повідомлялося, Свириденко провела зустріч з Віткоффом і Кушнером щодо економічного питання у "мирному процесі".

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер відбулась розмова з американською командою щодо гарантій безпеки для України.