Свириденко провела зустріч з Віткоффом і Кушнером щодо економічного питання у "мирному процесі"

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела робочу зустріч з представниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, очільником Світового Банку Аджаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільниця уряду написала у своїх соцмережах.

У контексті зустрічі Свириденко розповіла про продовження роботи "на економічному треку в рамках процесу із забезпечення сталого і справедливого миру для України".

За її словами, в ході зустрічі домовились про створення спільної робочої групи, першочерговою задачею якої "є розробка плану дій в найкоротші терміни".

"Українська команда готова працювати так інтенсивно, як до цього готові працювати наші американські партнери. Економічні плани мають всі шанси на успішну реалізацію, якщо запрацюють ironclad гарантії безпеки, як про них заявляли на зустрічі представники США", – резюмувала Свириденко.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер відбулась розмова з американською командою щодо гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, у четвер Зеленський розповів, що "компромісне бачення" США щодо контролю над Донбасом полягає у створенні там "вільної економічної зони".

Також Зеленський повідомив, що американська сторона не висувала жорсткої дати, до якої президент США бажає побачити готову домовленість для припинення російсько-української війни.