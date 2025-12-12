Умеров рассказал о новых переговорах советников по нацбезопасности относительно мирного плана

В пятницу состоялась видеоконференция в формате советников по национальной безопасности с участием Украины, США и европейских партнеров, в ходе которой обсудили дальнейшую синхронизацию позиций, вопросы безопасности и следующие шаги в работе над мирным планом.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, пишет "Европейская правда".

По словам Умерова, по итогам этих переговоров он проинформировал президента Украины.

Он добавил, что параллельно в Европе готовится работа оборонной группы, сосредоточенной на деталях гарантий безопасности для Украины. К этому процессу привлечены представители Сил обороны, разведывательного сообщества и сектора безопасности.

В Соединенных Штатах, добавил Умеров, работает правительственная рабочая группа по экономическому блоку под координацией премьер-министра Юлии Свириденко – по вопросам восстановления, развития и инвестиций. В ближайшее время запланированы встречи по этому вопросу в Нью-Йорке.

"Все эти форматы являются частью единого процесса постоянной координации с партнерами. Цель неизменна – приблизить реальное завершение войны и определить шаги, которые сделают мир для Украины справедливым, а безопасность и восстановление – гарантированными", – написал Умеров.

Как сообщалось, Свириденко провела встречу с Виткоффом и Кушнером по экономическому вопросу в "мирном процессе".

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг состоялся разговор с американской командой о гарантиях безопасности для Украины.