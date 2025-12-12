Зеленський підсумував останні новини від української переговорної команди

Президент Володимир Зеленський розповів про актуальні і наступні кроки, яких вживають українські переговірники на різних напрямках, щоб наблизити завершення війни.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Президент зазначив, що сьогодні отримав кілька доповідей від секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди.

За його словами, на майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Андрій Гнатов, беруть участь представники української армії, розвідок та Сил безпеки.

На майданчику в Сполучених Штатах, додав Зеленський, почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій. З українського боку цим напрямом займаються передусім урядовці – премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, віцепремʼєр Тарас Качка та міністр Олексій Соболев. Також залучаються експерти.

Паралельно відбуваються постійні контакти радників із питань національної безпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів.

"Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров", – розповів Зеленський про переговори, про які раніше розповів сам Умєров.

Зеленський додав, що на всіх напрямах мета одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими.

Як повідомлялося, Юлія Свириденко провела зустріч з Віткоффом і Кушнером щодо економічного питання у "мирному процесі".