Зеленский подытожил последние новости от украинской переговорной команды

Президент Владимир Зеленский рассказал об актуальных и следующих шагах, которые предпринимают украинские переговорщики в различных направлениях, чтобы приблизить завершение войны.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что сегодня получил несколько докладов от секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды.

По его словам, на площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященная деталям гарантий безопасности для Украины. С украинской стороны группу возглавляет генерал-лейтенант Андрей Гнатов, участвуют представители украинской армии, разведки и Сил безопасности.

На площадке в Соединенных Штатах, добавил Зеленский, началась и будет продолжаться работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям. С украинской стороны этим направлением занимаются прежде всего правительственные чиновники – премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер Тарас Качка и министр Алексей Соболев. Также привлекаются эксперты.

Параллельно происходят постоянные контакты советников по вопросам национальной безопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров.

"Сегодня, как и почти каждый день, продолжается общение между Соединенными Штатами, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модератором является Умеров", – рассказал Зеленский о переговорах, о которых ранее рассказал сам Умеров.

Зеленский добавил, что во всех направлениях цель одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление – гарантированными.

Как сообщалось, Юлия Свириденко провела встречу с Виткоффом и Кушнером по экономическому вопросу в "мирном процессе".