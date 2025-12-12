ЗМІ: чотири держави ЄС закликали до альтернативи кредиту Україні за рахунок росактивів

Італія, Болгарія та Мальта приєдналися до закликів Бельгії щодо пошуку альтернатив схемі надання Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів, що загрожує зірвати плани ЄС щодо ухвалення так званого "репараційного кредиту" на вирішальному саміті наступного тижня.

Про це стало відомо Euractiv зі спільної заяви держав, пише "Європейська правда".

Чотири країни заявили, що підтримують пропозицію про безстрокове заморожування суверенних фондів Москви, що зберігаються в ЄС, але застерегли, що цей крок не повинен "перешкоджати" будь-якому потенційному використанню цих коштів для підтримки військових зусиль Києва.

Країни також запросили "комісію та Раду продовжувати вивчати та обговорювати альтернативні варіанти відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, з передбачуваними параметрами, що представляють значно менші ризики, для задоволення фінансових потреб України на основі кредитної лінії ЄС або тимчасових рішень, щоб забезпечити безперервність підтримки до того, як будь-який із запропонованих варіантів зможе ефективно вступити в силу".

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

Це рішення є важливим для того, аби отримати згоду Бельгії надати "репараційну позику" Україні з використанням російських активів.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що використання заморожених російських активів для фінансування України – "складне завдання", але можливе, якщо союзники підуть на "умови".

