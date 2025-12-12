СМИ: четыре государства ЕС призвали к альтернативе кредита Украине за счет росактивов

Италия, Болгария и Мальта присоединились к призывам Бельгии о поиске альтернатив схемы предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов, что грозит сорвать планы ЕС по принятию так называемого "репарационного кредита" на решающем саммите на следующей неделе.

Об этом стало известно Euractiv из совместного заявления государств, пишет "Европейская правда".

Четыре страны заявили, что поддерживают предложение о бессрочном замораживании суверенных фондов Москвы, хранящихся в ЕС, но оговорились, что этот шаг не должен "препятствовать" любому потенциальному использованию этих средств для поддержки военных усилий Киева.

Страны также призвали "комиссию и Совет продолжать изучать и обсуждать альтернативные варианты в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, с предполагаемыми параметрами, представляющими значительно меньшие риски, для удовлетворения финансовых потребностей Украины на основе кредитной линии ЕС или временных решений, чтобы обеспечить непрерывность поддержки до того, как любой из предложенных вариантов сможет эффективно вступить в силу".

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок.

Это решение важно для того, чтобы получить согласие Бельгии предоставить "репарационный кредит" Украине с использованием российских активов.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины – "сложная задача", но возможная, если союзники пойдут на "условия".

