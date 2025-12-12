Каллас: 210 млрд євро РФ залишаться на території ЄС до виплати репарацій Україні

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас відреагувала на рішення Ради ЄС про безстрокове замороження російських активів, які перебувають на території Європейського Союзу.

Про це вона написала у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

За словами Каллас, це гарантує, що російські кошти на суму до 210 млрд євро залишаться на території ЄС, "доки Росія не виплатить Україні повну компенсацію за завдані збитки".

"Ми продовжуємо посилювати тиск на Росію, доки вона не почне серйозно ставитися до переговорів. Засідання Європейської ради наступного тижня буде вирішальним для забезпечення фінансових потреб України на найближчі роки", – зауважила Каллас.

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін. 25 країн проголосували "за", дві країни не підтримали рішення.

Цей крок є важливим для того, аби отримати згоду Бельгії надати "репараційну позику" Україні з використанням російських активів. Це питання буде обговорюватись на саміті лідерів ЄС наступного тижня.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що використання заморожених російських активів для фінансування України – "складне завдання", але можливе, якщо союзники підуть на "умови".

Читайте детальну статтю на цю тему: ЄС шукає гроші для Києва. Чому Бельгія "блокує" фінансування України за рахунок активів РФ.