Каллас: 210 млрд евро РФ останутся на территории ЕС до выплаты репараций Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отреагировала на решение Совета ЕС о бессрочном замораживании российских активов, находящихся на территории Европейского Союза.

Об этом она написала в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

По словам Каллас, это гарантирует, что российские средства на сумму до 210 млрд евро останутся на территории ЕС, "пока Россия не выплатит Украине полную компенсацию за нанесенный ущерб".

"Мы продолжаем усиливать давление на Россию, пока она не начнет серьезно относиться к переговорам. Заседание Европейского совета на следующей неделе будет решающим для обеспечения финансовых потребностей Украины на ближайшие годы", – отметила Каллас.

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок. 25 стран проголосовали "за", две страны не поддержали решение.

Этот шаг важен для того, чтобы получить согласие Бельгии предоставить "репарационный кредит" Украине с использованием российских активов. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС на следующей неделе.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины – "сложная задача", но возможная, если союзники пойдут на "условия".

Читайте подробную статью на эту тему: ЕС ищет деньги для Киева. Почему Бельгия "блокирует" финансирование Украины за счет активов РФ.