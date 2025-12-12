Мерц зрадів європейському суверенітету після рішення що активів РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що рішення Ради ЄС про безстрокове замороження російських активів, які перебувають на території Європейського Союзу, є чітким сигналом європейського суверенітету.

Про це він написав у п’ятницю в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Як підкреслив Мерц, за рішенням Ради ЄС активи російського Центрального банку залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить загарбницьку війну і не виплатить компенсацію Україні.

"Я радію з приводу чіткого сигналу європейського суверенітету, прийнятого майже одноголосно – з Італією та з Бельгією", – написав німецький канцлер.

12 грудня Рада ЄС хвалила рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін. 25 країн проголосували "за", дві країни не підтримали рішення.

Цей крок є важливим для того, аби отримати згоду Бельгії надати "репараційну позику" Україні з використанням російських активів. Це питання буде обговорюватись на саміті лідерів ЄС наступного тижня.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що використання заморожених російських активів для фінансування України – "складне завдання", але можливе, якщо союзники підуть на "умови".

