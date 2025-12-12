Мерц обрадовался европейскому суверенитету после решения об активах РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что решение Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов, находящихся на территории Европейского Союза, является четким сигналом европейского суверенитета.

Об этом он написал в пятницу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Как подчеркнул Мерц, по решению Совета ЕС активы российского Центрального банка будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит захватническую войну и не выплатит компенсацию Украине.

"Я радуюсь по поводу четкого сигнала европейского суверенитета, принятого почти единогласно – с Италией и с Бельгией", – написал немецкий канцлер.

12 декабря Совет ЕС одобрил решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок. 25 стран проголосовали "за", две страны не поддержали решение.

Этот шаг важен для того, чтобы получить согласие Бельгии предоставить "репарационный кредит" Украине с использованием российских активов. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС на следующей неделе.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины – "сложная задача", но возможная, если союзники пойдут на "условия".

