ЗМІ: ЄС вводитиме санкції проти "тіньових суден" РФ за межами санкційних пакетів

Європейський Союз запроваджуватиме санкції щодо суден "тіньового флоту", які перевозять російську нафту, незалежно від санкційних пакетів.

Про намір змінити підхід повідомили DW кілька дипломатів і посадовців ЄС у Брюсселі 12 грудня, пише "Європейська правда".

Перший крок у цьому напрямку буде зроблено в понеділок, 15 грудня, на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

За словами джерел, до санкційного списку внесуть ще близько десятка суден "тіньового флоту" РФ.

Водночас ухвалення 20-го пакета санкцій цього дня не очікується, оскільки його обговорення лише починається.

Саме через те, що робота над новими пакетами обмежувальних заходів часто розтягується на місяці, Євросоюз вирішив діяти гнучкіше.

Один з дипломатів наголосив, що важливо вносити судна "тіньового флоту" до санкційних списків одразу після їхнього виявлення, щоб продовжувати ефективну боротьбу з обходом санкцій щодо РФ.

Інший співрозмовник зазначив, що ці заходи вже мали значний вплив на російську економіку.

Крім того, санкції поза пакетами тепер зможуть зароваджувати щодо пособників "тіньового флоту", однак для цього все одно буде потрібне одностайне рішення Ради ЄС.

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що у зв’язку з п’ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".