СМИ: ЕС будет вводить санкции против "теневых судов" РФ за пределами санкционных пакетов

Европейский Союз будет вводить санкции в отношении судов "теневого флота", которые перевозят российскую нефть, независимо от санкционных пакетов.

О намерении изменить подход сообщили DW несколько дипломатов и чиновников ЕС в Брюсселе 12 декабря, пишет "Европейская правда".

Первый шаг в этом направлении будет сделан в понедельник, 15 декабря, на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

По словам источников, в санкционный список внесут еще около десятка судов "теневого флота" РФ.

В то же время принятие 20-го пакета санкций в этот день не ожидается, поскольку его обсуждение только начинается.

Именно из-за того, что работа над новыми пакетами ограничительных мер часто растягивается на месяцы, Евросоюз решил действовать более гибко.

Один из дипломатов подчеркнул, что важно вносить суда "теневого флота" в санкционные списки сразу после их обнаружения, чтобы продолжать эффективную борьбу с обходом санкций в отношении РФ.

Другой собеседник отметил, что эти меры уже оказали значительное влияние на российскую экономику.

Кроме того, санкции вне пакетов теперь смогут вводить в отношении пособников "теневого флота", однако для этого все равно потребуется единогласное решение Совета ЕС.

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".