В Польше выразили солидарность с Германией, которая вызвала посла РФ из-за дезинформации

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил солидарность с Германией, которая накануне заявила о причастности России к масштабной кампании дезинформации и кибератакам перед федеральными парламентскими выборами.

Об этом Сикорский написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В пятницу, 12 декабря, представитель МИД Германии сообщил, что страна установила причастность России к масштабной кампании дезинформации и кибератакам перед федеральными выборами, которые состоялись в феврале 2025 года; в связи с этим вызвали на разговор посла РФ.

В ответ на это Сикорский подчеркнул, что в Польше знают, как выглядят гибридные атаки России.

"Мы солидарны с Германией и остаемся едиными с нашими союзниками в противодействии российским угрозам", – добавил глава МИД Польши.

Ранее стало известно, что ввиду роста угрозы гибридных атак, особенно со стороны России, Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) добивается расширения полномочий.

Военная разведка Германии говорит о росте угрозы шпионажа и диверсий.

Напомним, в Польше после диверсий на железной дороге заметили российские вбросы в информационном пространстве, где пытались перекладывать вину на Украину и продвигать "альтернативные версии".