Эрдоган оптимистично оценивает шансы на мирное соглашение между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оптимистично настроен относительно шансов на достижение договоренности, которая позволит остановить российско-украинскую войну.

Как сообщает государственное турецкое агентство Anadolu, пишет "Европейская правда", об этом он сказал после встречи с правителем РФ в Туркменистане.

"После этой встречи с Путиным мы надеемся на возможность обсудить мирный план также с президентом США Трампом. Мир уже недалеко, мы можем это видеть", – сказал Эрдоган.

"Мы оценили, какой вклад наша страна может внести в мирные усилия. Мы положительно воспринимаем диалог, начатый благодаря усилиям президента Трампа", – добавил президент Турции.

Эрдоган вновь повторил, что не хотел бы видеть превращение Черного моря в "зону конфронтации".

"Черное море не стоит рассматривать как арену для противостояния. Это не пойдет на пользу ни России, ни Украине. Всем нужна свобода навигации и безопасность в Черном море", – заявил он.

Перед этим Эрдоган рассказал, что убеждал Путина в необходимости по крайней мере частичного прекращения огня и предложил, чтобы это был взаимный отказ РФ и Украины от ударов по энергетике и портам.

Напомним, на этой неделе Турция вызвала представителей посольств Украины и России, чтобы выразить обеспокоенность серией атак на суда российского "теневого флота" в Черном море. Эрдоган назвал их "тревожным обострением".