В Литву вывезли 9 освобожденных Лукашенко политзаключенных, среди них один поляк

Кроме нобелевского лауреата Алеся Бяляцкого, в Литву вывезли девять политзаключенных, освобожденных режимом Лукашенко при содействии США; среди них – один поляк.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters, белорусские СМИ и правозащитники.

Reuters сообщили со ссылкой на неназванные официальные источники, что девять освобожденных оказались в Литве, 114 – в Украине.

Белорусские СМИ и правозащитники упоминают среди освобожденных гражданина Польши Романа Галузу.

Этнического поляка, журналиста Анджея Почобута, освобождения которого Варшава давно добивается, среди освобожденных нет.

Спикер МИД Мацей Вевьор отметил, что не знает, был ли шанс его освобождения на этот раз. "Несколько лет назад была такая ситуация, что Анджей Почобут получил такое предложение, но не воспользовался им. На этот раз – не знаю, было ли такое предложение", – цитирует его TVN24.

В отношении освобожденного гражданина Польши Вевьор подтвердил, что тот находится в Вильнюсе "среди девяти человек, которые зашли в посольство США".

"Захочет он ехать в Польшу, или остаться там на некоторое время и отдохнуть – это только его решение", – добавил он.

Напомним, 13 декабря после переговоров со спецпредставителем США у Лукашенко объявили об освобождении всего 123 политзаключенных и отметили, что это произошло "в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе" в связи с отменой американских санкций.

114 освобожденных передали Украине, среди них – недопущенный к участию в президентских выборах Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова. Нобелевский лауреат, правозащитник Алесь Бяляцкий оказался в Вильнюсе.

13 декабря стало известно, что США снимают санкции с белорусского калия.

4 ноября Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

