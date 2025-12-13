Двое военных США погибли и трое получили ранения в Сирии

Двое американских военнослужащих и один гражданский американец погибли, еще трое военных получили ранения в результате засады.

Об этом сообщили на страницах Центрального командования США, дополнительные детали сообщает также The Hill, пишет "Европейская правда".

В Центральном командовании сообщили, что 13 декабря двое военнослужащих США и гражданский американец погибли, а трое военных получили ранения в результате засады, устроенной боевиком ИГИЛ, действовавшим в одиночку. Во время перестрелки он погиб.

"Из уважения к семьям и в соответствии с политикой Министерства войны, личности военнослужащих не будут раскрываться до истечения 24 часов после того, как об этом сообщат их семьям", – отметили в командовании.

На страницах сирийского правительства уточнили, что инцидент произошел во время патрулирования возле сирийского города Пальмира.

В Пентагоне сообщили, что это территория, не контролируемая властями Сирии, и что первые оценки указывают на то, что нападавший связан с ИГИЛ.

Напомним, в начале декабря исполнился год со дня свержения режима сирийского диктатора Башара аль-Асада. После этого страны Запада начали восстанавливать контакты с Сирией, озвучивая также свои ожидания от политики новой власти для налаживания отношений.

В ноябре США сняли санкции с нынешнего президента Сирии Ахмада аль-Шараа и главы МВД. Об отмене санкций в отношении них объявила также Великобритания.

ЕС недавно обновил рекомендации по предоставлению убежища сирийцам в связи с новой ситуацией в стране.