Зеленский анонсировал украино-американский день в Берлине

Президент Владимир Зеленский анонсировал переговоры с представителями США в Берлине в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.

Он заявил, что "получил все сигналы" относительно последних предложений США по мирному плану и готов к диалогу, "который начнется уже сегодня".

"Сегодня у нас украино-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно буду видеть канцлера Мерца и, наверное, вечером еще буду увидеть с некоторыми нашими лидерами Европы", – сказал Зеленский.

Как сообщили СМИ, в воскресенье утром в Берлин прибыли представители США для проведения очередного раунда переговоров, целью которых является заключение соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

The Wall Street Journal писало, что специальный посланник американского президента Стив Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Приглашение американцев на встречу в Берлине поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцом, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.