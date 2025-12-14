Зеленский рассказал, когда может состояться его визит в Польшу

Президент Владимир Зеленский заявил, что может посетить Польшу в пятницу, 19 декабря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.

Зеленский отметил важность соседства с Польшей и подчеркнул благодарность Украины этой стране.

"И что касается моего визита в Польшу, польская сторона нам предложила пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между между между нами и Польшей", – заявил он.

Из контекста говорится о ближайшей пятнице, 19 декабря; впрочем президент назвал лишь день недели, не уточняя дату.

Вместе с тем посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью польским СМИ на днях говорил, что Зеленский может встретиться с польским коллегой Каролем Навроцким еще до конца этого года.

Как известно, Зеленский заявил, что готов приехать на первую встречу с польским президентом Каролем Навроцким в Польшу, когда получит соответствующее приглашение.

В начале декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что Зеленскому стоит просить о визите к Навроцкому.