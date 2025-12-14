Кремль назвав безвідповідальними заяви Рютте про війну з Росією

Кремль заявив у неділю, що заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте про підготовку до війни з Росією є безвідповідальною і свідчить про те, що він не розуміє масштабів руйнувань, спричинених Другою світовою війною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Рютте у своїй промові в Берліні в четвер заявив, що НАТО має бути "готовим до війни такого масштабу, яку пережили наші діди та прадіди", і стверджував, що "ми є наступною ціллю Росії".

Кремль неодноразово відкидав заяви НАТО та деяких європейських лідерів про те, що РФ планує атакувати члена НАТО, як "нісенітницю", яку європейські лідери використовують для розпалювання антиросійської істерії.

"Це схоже на заяву представника покоління, яке зуміло забути, якою насправді була Друга світова війна", – сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков журналісту державного телебачення Павлу Зарубіну.

"Вони не розуміють, і, на жаль, пан Рютте, роблячи такі безвідповідальні заяви, просто не розуміє, про що говорить", – сказав Пєсков.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто раніше звинуватив генерального секретаря НАТО Марка Рютте у "розпалюванні військової напруги" через його слова про те, що країни Альянсу можуть стати наступною ціллю Росії.

Нагадаємо, 2 грудня російський лідер Владімір Путін заявив, що якщо Європа "хоче розпочати війну з нами і почне її, ми готові до цього".