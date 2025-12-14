Кремль назвал безответственными заявления Рютте о войне с Россией

Кремль заявил в воскресенье, что заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подготовке к войне с Россией является безответственным и свидетельствует о том, что он не понимает масштабов разрушений, вызванных Второй мировой войной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Рютте в своей речи в Берлине в четверг заявил, что НАТО должно быть "готовым к войне такого масштаба, которую пережили наши деды и прадеды", и утверждал, что "мы являемся следующей целью России".

Кремль неоднократно отвергал заявления НАТО и некоторых европейских лидеров о том, что РФ планирует атаковать члена НАТО, как "чушь", которую европейские лидеры используют для разжигания антироссийской истерии.

"Это похоже на заявление представителя поколения, которое сумело забыть, какой на самом деле была Вторая мировая война", – сказал спикер Кремля Дмитрий Песков журналисту государственного телевидения Павлу Зарубину.

"Они не понимают, и, к сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем говорит", – сказал Песков.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте в "разжигании военного напряжения" из-за его слов о том, что страны Альянса могут стать следующей целью России.

Напомним, 2 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что если Европа "хочет начать войну с нами и начнет ее, мы готовы к этому".