Литва сподівається на повернення вантажівок з Білорусі після переговорів Вашингтона й Мінська

У Литві сподіваються, що після переговорів між Вашингтоном та Мінськом литовські вантажівки, що перебувають на території Білорусі, зможуть повернутися назад.

Таке сподівання висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс зазначив, що наразі литовські вантажівки затримані, але не конфісковані. Відтак Литва сподівається, що їх звільнять.

"Ми знаємо, що ситуація з вантажівками обговорювалася під час переговорів між США і Білоруссю в Мінську", – поділився глава МЗС Литви.

Відтак Будріс висловив сподівання, що це питання буде вирішено, і що активи європейських компаній "більше не будуть утримуватися як заручники з політичних міркувань".

Як відомо, нещодавно Білорусь відвідав посланець президента США Джон Коул.

Під час його візиту стало відомо, що США знімають санкції з білоруського калію, а самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував 123 політв’язнів.

Також США заявили, що Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеорологічних аеростатів з його країни до Литви.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": "Велика угода" Лукашенка та Трампа: що стоїть за звільненням ключових політв'язнів Білорусі.