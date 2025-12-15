Литва надеется на возвращение грузовиков из Беларуси после переговоров Вашингтона и Минска

В Литве надеются, что после переговоров между Вашингтоном и Минском литовские грузовики, находящиеся на территории Беларуси, смогут вернуться обратно.

Такую надежду выразил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис отметил, что сейчас литовские грузовики задержаны, но не конфискованы. Поэтому Литва надеется, что их освободят.

"Мы знаем, что ситуация с грузовиками обсуждалась во время переговоров между США и Беларусью в Минске", – поделился глава МИД Литвы.

Поэтому Будрис выразил надежду, что этот вопрос будет решен и что активы европейских компаний "больше не будут удерживаться как заложники по политическим соображениям".

Как известно, недавно Беларусь посетил посланник президента США Джон Коул.

Во время его визита стало известно, что США снимают санкции с белорусского калия, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 политзаключенных.

Также США заявили, что Лукашенко пообещал остановить полеты метеорологических аэростатов из его страны в Литву.

