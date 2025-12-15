Укр Рус Eng

Туск вирушає до Берліна на зустріч з європейськими лідерами і Зеленським

Новини — Понеділок, 15 грудня 2025, 12:05 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск особисто буде присутній на вечірній зустрічі європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського у Берліні. 

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда". 

Речник польського уряду Адам Шлапка повідомив у коментарі телеканалу, що Туск вилетить до Берліна у другій половині дня. 

"Безпековий радник прем’єр-міністра Роберт Купецький від початку брав участь у переговорах у Берліні. Зустріч лідерів, включно з прем’єром Дональдом Туском, відбудеться сьогодні у другій половині дня", – написав Шлапка у своєму X.

У Берліні очікують також президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єра Британії Кіра Стармера, прем’єра Нідерландів Діка Схоофа, італійську прем’єрку Джорджу Мелоні та президента Фінляндії Александра Стубба.

Стубб, за повідомленнями ЗМІ, ще у неділю прилетів до Берліна і мав коротку зустріч з перемовниками Трампа. 

Згідно з графіком, який розкрили в Офісі президента України, зустріч лідерів розпочнеться о 20:00 за Києвом. 

Напередодні, 14 грудня, у Берліні відбулись 5-годинні перемовини України і США, які мають продовжитися також сьогодні орієнтовно о 12 годині за Києвом. Спецпредставник американського президента Стів Віткофф після зустрічі заявив про "великий прогрес". 

