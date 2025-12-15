Туск отправляется в Берлин на встречу с европейскими лидерами и Зеленским

Премьер-министр Польши Дональд Туск лично будет присутствовать на вечерней встрече европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

Представитель польского правительства Адам Шлапка сообщил в комментарии телеканалу, что Туск вылетит в Берлин во второй половине дня.

"Советник по безопасности премьер-министра Роберт Купецкий изначально участвовал в переговорах в Берлине. Встреча лидеров, включая премьера Дональда Туска, состоится сегодня во второй половине дня", – написал Шлапка в своем X.

В Берлине ожидают также президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, премьера Нидерландов Дика Схофа, итальянского премьера Джорджу Мелони и президента Финляндии Александра Стубба.

Стубб, по сообщениям СМИ, еще в воскресенье прилетел в Берлин и имел короткую встречу с переговорщиками Трампа.

Согласно графику, который раскрыли в Офисе президента Украины, встреча лидеров начнется в 20:00 по Киеву.

Накануне, 14 декабря, в Берлине состоялись пятичасовые переговоры Украины и США, которые должны продолжиться также сегодня ориентировочно в 12 часов по Киеву. Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф после встречи заявил о "большом прогрессе".