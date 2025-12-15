Зеленський та президент Фінляндії скоординували позиції перед зустрічами у Берліні

Український президент Володимир Зеленський та його фінський візаві Александр Стубб скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами у німецькій столиці.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У понеділок, 15 грудня, Зеленський перебуває у Берліні. Раніше стало відомо, що Стубб скасував поїздку до США задля того, аби вирушити у Німеччину.

Відтак Зеленський зазначив, що мав хорошу зустріч із президентом Фінляндії, під час якої вони обговорили результати роботи на дипломатичному напрямку.

Також лідери країн скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами в Берліні та узгодили наступні кроки.

"Дякую Фінляндії за підтримку. Цінуємо внесок країни в програму PURL, яка завдяки оборонному посиленню України зміцнює наші позиції під час переговорів. Вдячний Алексу за постійну координацію та допомогу нашій державі", – додав український президент.

Нагадаємо, ввечері 14 грудня у Берліні відбулись перемовини України та США за участю Зеленського і перемовників американського президента Дональда Трампа.

Писали, що президент Фінляндії зустрівся з перемовниками Трампа у Берліні ввечері у неділю, 14 грудня.

У Зеленського повідомили, що переговори тривали понад п'ять годин і продовжаться в понеділок зранку. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив про "великий прогрес".

Запрошення американців на зустріч у Берліні надійшло після напруженої телефонної розмови між Фрідріхом Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.