Укр Рус Eng

Зеленський та президент Фінляндії скоординували позиції перед зустрічами у Берліні

Новини — Понеділок, 15 грудня 2025, 12:35 — Уляна Кричковська

Український президент Володимир Зеленський та його фінський візаві Александр Стубб скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами у німецькій столиці.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У понеділок, 15 грудня, Зеленський перебуває у Берліні. Раніше стало відомо, що Стубб скасував поїздку до США задля того, аби вирушити у Німеччину.

Відтак Зеленський зазначив, що мав хорошу зустріч із президентом Фінляндії, під час якої вони обговорили результати роботи на дипломатичному напрямку.

Також лідери країн скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами в Берліні та узгодили наступні кроки. 

"Дякую Фінляндії за підтримку. Цінуємо внесок країни в програму PURL, яка завдяки оборонному посиленню України зміцнює наші позиції під час переговорів. Вдячний Алексу за постійну координацію та допомогу нашій державі", – додав український президент.

Нагадаємо, ввечері 14 грудня у Берліні відбулись перемовини України та США за участю Зеленського і перемовників американського президента Дональда Трампа.  

Писали, що президент Фінляндії зустрівся з перемовниками Трампа у Берліні ввечері у неділю, 14 грудня.

У Зеленського повідомили, що переговори тривали понад п'ять годин і продовжаться в понеділок зранку. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив про "великий прогрес". 

Запрошення американців на зустріч у Берліні надійшло після напруженої телефонної розмови між Фрідріхом Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Німеччина Фінляндія Війна з РФ
Реклама: