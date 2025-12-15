Зеленский и президент Финляндии скоординировали позиции перед встречами в Берлине

Украинский президент Владимир Зеленский и его финский визави Александр Стубб скоординировали общие позиции перед встречами с партнерами в столице Германии.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 15 декабря, Зеленский находится в Берлине. Ранее стало известно, что Стубб отменил поездку в США для того, чтобы отправиться в Германию.

Поэтому Зеленский отметил, что провел хорошую встречу с президентом Финляндии, во время которой они обсудили результаты работы на дипломатическом направлении.

Также лидеры стран скоординировали общие позиции перед встречами с партнерами в Берлине и согласовали следующие шаги.

"Спасибо Финляндии за поддержку. Ценим вклад страны в программу PURL, которая благодаря оборонному усилению Украины укрепляет наши позиции во время переговоров. Благодарен Алексу за постоянную координацию и помощь нашему государству", – добавил украинский президент.

Напомним, вечером 14 декабря в Берлине состоялись переговоры Украины и США, с участием Зеленского и переговорщиков американского президента Дональда Трампа.

Писали, что президент Финляндии встретился с переговорщиками Трампа в Берлине вечером в воскресенье, 14 декабря.

У Зеленского сообщили, что переговоры продолжались более пяти часов и продолжатся в понедельник утром. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил о "большом прогрессе".

Приглашение американцев на встречу в Берлине поступило после напряженного телефонного разговора между Фридрихом Мерцем, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.